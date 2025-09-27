В Иркутске транспорт по 18 садоводческим маршрутам изменит график работы. С 1 по 12 октября автобусы будут курсировать по сокращенному графику. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.
— Так, транспорт будет ездить по средам, субботам и воскресеньям. По выходным на линию будут работать 23 автобуса, а в будние — 17, — уточнили в пресс-службе администрации Иркутска.
Из областного центра можно будет добраться до садоводств «Росинка», «Строитель», «Стеклянка», «Политехник», «Южное», «Аист», «Таежник», «Коммунальник», «Светофор», «Изумруд», «Октябрьское», «Лебединка», «Саяны», «Энергетик», «Статистик-2», «Родник», «Дорожник», СНТ «Фотон» и в поселок Патроны.
