Занавес: Поклонники больше не увидят Алису Фрейндлих на сцене

Ранее Олег Басилашвили также объявил о завершении своей сценической карьеры в БДТ. Артист рассказал, что спектакль «Лето одного года», где он играл вместе с Алисой Фрейндлих, был снят из репертуара после её отказа от роли. Сам Басилашвили подчеркнул, что больше не планирует выходить на сцену и предпочитает проводить время с семьёй в Репино под Санкт-Петербургом, оставаясь в стороне от публичной жизни.