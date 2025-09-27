Что почём: самые выгодные приобретения в Хабаровске на рыбных рядах

Узнаем, чем торгуют в рыбных лавках на другом популярном рынке — на «Многорядове». Здесь также укажем средние цены за килограмм: минтай без головы — 180 рублей, терпуг курильский 370−420 рублей, палтус около 1500−1800 рублей, навага без головы — около 200 рублей, а неразделанная — по 120 рублей, разнообразная сельдь представлена по 300−500 рублей, горбуша в среднем по 360−380 рублей, разная камбала примерно за 260−300 рублей, а неразделанная — по 180 рублей, окунь красный в пределах 360−400 рублей, треска без головы — по 580 рублей, толстолоб свежемороженый — за 120 рублей, кета потрошённая — 400−500 рублей.