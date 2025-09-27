Что почём: самые выгодные приобретения в Хабаровске на рыбных рядах

После хода лососевой путины, улов которой, напомним, эксперты оценили как лучший за последние пять лет, прилавки магазинов пополнились свежей красной рыбой. Однако хабаровчан удивила ее высокая стоимость. Как ранее объясняли ИА «Хабаровский край сегодня» специалисты, на ценообразование влияет не только величина улова, но и финансовая нагрузка на добывающие и перерабатывающие предприятия, а также другие факторы.
И если цена на кету «кусается», может, есть другие варианты, по-своему вкусные? В сегодняшнем выпуске «Что почём» отправляемся на разведку к рыбным лавкам. Проверим, что представлено в продаже и сколько придется заплатить.
Первым делом заглянем на Центральный рынок. На рыбных рядах бойко торгуют разнообразными водными обитателями. Приценимся (далее указана цена товара за килограмм): карась свежий — 220 рублей, окунь терпуг курильский около 500 рублей, разная камбала в пределах 380−450 рублей, скумбрия — 450 рублей, верхогляд свежий — 300 рублей, рядом лежит лещ за 600 рублей и сазан за 300 рублей, минтай без головы — 280 рублей, кижуч потрошённый — 950 рублей, нерка камчатская потрошённая — около 1,5 тысяч рублей, ауха — 600−800 рублей, корюшка свежемороженая — 750 рублей, горбуша — 550 рублей.
— Есть свежая кета за 450−600 рублей за килограмм, бывает и непотрошеная — около 320−400 рублей, но это самцы, самок сейчас не найдете — не завозят, — говорят продавцы.
Узнаем, чем торгуют в рыбных лавках на другом популярном рынке — на «Многорядове». Здесь также укажем средние цены за килограмм: минтай без головы — 180 рублей, терпуг курильский 370−420 рублей, палтус около 1500−1800 рублей, навага без головы — около 200 рублей, а неразделанная — по 120 рублей, разнообразная сельдь представлена по 300−500 рублей, горбуша в среднем по 360−380 рублей, разная камбала примерно за 260−300 рублей, а неразделанная — по 180 рублей, окунь красный в пределах 360−400 рублей, треска без головы — по 580 рублей, толстолоб свежемороженый — за 120 рублей, кета потрошённая — 400−500 рублей.
Затем отправляемся в гипермаркет. Выбор есть, но не такой широкий, как на предыдущих торговых точках. Минтай без головы продают за 280 рублей (здесь и далее цена за килограмм), камбала без головы — по 350 рублей, пласт кеты по 650 рублей, горбуша неразделанная стоит 450 рублей. Кроме замороженной удалось найти и охлажденную продукцию, например, радужную форель — 790 рублей, минтай без головы — 250 рублей. На некоторые позиции действуют скидки.
В целом, выбрать покупателю есть из чего: рыба представлена на любой вкус и кошелек, а где ее удобнее приобрести — каждый уже решает сам.