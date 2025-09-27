Ричмонд
В Калининграде тепло в жилые дома пока не дадут

Отопительный сезон в Калининграде стартует не сразу для всех. Как сообщила глава городской администрации Елена Дятлова во время рабочего выезда 26 сентября, в первую очередь тепло подают в социальные учреждения.

Источник: AP 2024

«Если руководитель детского сада или больницы считает, что в помещениях холодно, он направляет заявку в “Калининградтеплосеть” — и тепло сразу подключают. По такому же принципу работают и учреждения дополнительного образования. Жилые дома пока не отапливаются: мы продолжаем следить за температурой воздуха и готовы включить отопление в любой момент. Все системы к подаче тепла уже подготовлены», — отметила Дятлова.