В Калининграде тепло в жилые дома пока не дадут

«Если руководитель детского сада или больницы считает, что в помещениях холодно, он направляет заявку в “Калининградтеплосеть” — и тепло сразу подключают. По такому же принципу работают и учреждения дополнительного образования. Жилые дома пока не отапливаются: мы продолжаем следить за температурой воздуха и готовы включить отопление в любой момент. Все системы к подаче тепла уже подготовлены», — отметила Дятлова.