В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости Крым. В Севастополе в субботу проведут бесплатные экскурсии по городу в рамках Всероссийского экскурсионного флешмоба. Об этом сообщает во вторник пресс-служба правительства города.

«27 сентября Севастополь присоединится к ежегодной акции “Экскурсионный флешмоб”, которая в этом году пройдет уже в девятый раз», — сказано на правительственном сайте.

По данным пресс-службы, в рамках флэшмоба экскурсии, лекции, мастер-классы и встречи с интересными людьми стартуют в полдень — одновременно в разных городах России и стран СНГ.

В Севастополе координировать мероприятие будут Центр развития туризма, на сайте которого можно ознакомится с полным списком экскурсий и записаться на выбранную по телефону.

Более двух тысяч сельских детей Крыма в течение текущей недели побывают на патриотической экскурсии в Феодосии в рамках проекта «Берега Кафы. В городе воинской славы». Такой масштабный патриотический проект в республике организовало молодежное движение «Проекты Родины», сообщали ранее в крымском министерстве курортов и туризма.