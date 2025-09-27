В Севастополе проведут бесплатные экскурсии по городу

Более двух тысяч сельских детей Крыма в течение текущей недели побывают на патриотической экскурсии в Феодосии в рамках проекта «Берега Кафы. В городе воинской славы». Такой масштабный патриотический проект в республике организовало молодежное движение «Проекты Родины», сообщали ранее в крымском министерстве курортов и туризма.