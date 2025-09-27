Генпрокуратура России подала в суд на владельцев порта в Туапсе

Генеральная прокуратура (ГП) России подала в Арбитражный суд Краснодарского края иск к бизнесмену Шахлару Новрузову, следует из картотеки судебных дел.
Ранее предприниматель был арестован по обвинению в попытке хищения чужого имущества на общую сумму более 919 млн рублей. Против него возбуждено уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество.
Ответчиком по иску ГП также выступает компания «Вониксель лимитед». Указанная фирма числится учредителем ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП). Ещё одним ответчиком по этому делу является бизнесмен и бывший топ-менеджер компании «Инжтрансстрой» Олег Басин.
Напомним, в январе Генпрокуратура РФ подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск к АО «Петербургский нефтяной терминал». Кроме того, в качестве ответчиков указаны компании «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед».