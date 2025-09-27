Рюмка водки на крыле. Как справиться с проблемой авиадебоширов в «Храброво»

Сотрудники авиакомпаний признаются, что каждый выпивший пассажир — это стресс и потенциальная угроза безопасности всем окружающим. Авиакомпании требуют ужесточения законодательства в отношении авиадебоширов.
Простые и известные.
Большинство резонансных сентябрьских инцидентов в «Храброво» связаны с употреблением пассажирами алкоголя или наркотических веществ. Любители крепко выпить перед полетом создавали непосредственную угрозу безопасности полёта, вынуждая экипаж отвлекаться от своих прямых обязанностей, что влекло за собой огромные финансовые потери авиаперевозчиков и срыв расписания для сотен других пассажиров.
Так, 18 сентября 28-летнего жителя Подмосковья сняли с рейса Москва-Калининград: мужчина нетвердо держался на ногах, источал резкий запах алкоголя и отказался от медосвидетельствования. Двумя днями ранее экипаж самолёта отказался принимать на борт двух подвыпивших жителей Татарстана — 41 и 48 лет. 15 сентября объяснятся с полицией пришлось и 30-летней пассажирке под градусом из Тюмени.
Дебоширят на борту самолета и известные персоны. В июле из Калининграда в Москву не смог улететь телеведущий Дмитрий Хрусталев. По словам очевидцев, артист начал ругаться с экипажем и пассажирами еще у стойки регистрации, затем занял чужое кресло в бизнес-классе и в довершении грубо нахамил бортпроводнице. Рейс задержали, а звёздного пассажира передали полицейским.
Закон и порядок.
Чаще всего к мирным выпивохам применяются административные наказания: «мелкое хулиганство», «появление в общественном месте в состоянии опьянения» или «невыполнение распоряжений командира». Но за дебош на борту нарушителей могут привлечь и к уголовной ответственности.
Авиакомпании уже длительное время настаивают на ужесточении законодательства в отношении авиадебоширов. Предлагается увеличить штрафы за нарушение правил поведения на борту, ввести административный арест и даже уголовную ответственность за наиболее серьёзные правонарушения. Кроме того, перевозчики предлагают создать единый чёрный список авиапассажиров, которым будет отказано в перелёте на рейсах всех авиакомпаний.
Пока авиакомпании по личной инициативе инициируют судебные дела в отношении нарушителей, требуя с них компенсировать понесенные расходы. В 2024 году авиакомпания «Россия» добилась такого взыскания с жителя Балтийска, устроившего пьяный дебош на рейсе Москва — Калининград. Суд обязал нарушителя возместить расходы за задержку рейса и внеплановую посадку. Ведь каждая подобная ситуация приводит к сотням тысяч рублей убытков: простой самолёта, переработка экипажа, компенсации пассажирам.
Но юристы авиакомпаний признают, что взыскать ущерб с дебошира — процесс сложный и трудоёмкий. Необходимо собрать доказательства, подтверждающие причинно-следственную связь между действиями нарушителя и понесёнными убытками. Однако даже при наличии всех необходимых документов, не всегда удаётся добиться полного возмещения ущерба, особенно если у дебошира нет достаточных средств.
Однако всем очевидно, что помимо карательных мер, необходимо проводить профилактическую работу, направленную на повышение культуры поведения пассажиров на борту. Это могут быть информационные кампании, разъясняющие правила поведения и ответственность за их нарушение, а также усиление контроля за продажей алкоголя в аэропортах.
Алкоголь и небо.
Эксперты уверены, главная проблема не в алкоголе, а в том, как он меняет поведение человека. Полёт — это стресс для организма, и многие пытаются загодя «снять напряжение» спиртным. Чаще всего дебоширы в обычной жизни не склонны к агрессии, но в замкнутом пространстве самолёта, где много людей и мало личного пространства, алкоголь может стать катализатором личных конфликтов. На высоте алкоголь воздействует на психику иначе, зачастую трансформируя измененное сознание в агрессивное поведение.
В целом, в обществе есть понимание, что проблема авиадебоширов требует комплексного решения, включающего в себя ужесточение законодательства, профилактические меры и эффективную систему взыскания ущерба. Только совместными усилиями авиакомпаний, правоохранительных органов и пассажиров удастся создать безопасную и комфортную среду для перелётов.
Поэтому скандальные истории «Храброво» стоит рассматривать не как случайные эпизоды, а как отражение общей проблемы. Отказ от спиртного перед полётом — это ведь не лишение себя удовольствия, а элементарная забота о личной и коллективной безопасности. Ведь каждый пьяный пассажир рискует не только своей жизнью, но и сотнями чужих, поэтому безопасность полёта зачастую начинается с трезвой головы.