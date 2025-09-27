Рюмка водки на крыле. Как справиться с проблемой авиадебоширов в «Храброво»

Эксперты уверены, главная проблема не в алкоголе, а в том, как он меняет поведение человека. Полёт — это стресс для организма, и многие пытаются загодя «снять напряжение» спиртным. Чаще всего дебоширы в обычной жизни не склонны к агрессии, но в замкнутом пространстве самолёта, где много людей и мало личного пространства, алкоголь может стать катализатором личных конфликтов. На высоте алкоголь воздействует на психику иначе, зачастую трансформируя измененное сознание в агрессивное поведение.