МАГАТЭ: российские разработки позволят уйти от обогащения урана

«На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта “Прорыв”, будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее», — подчеркнул Чудаков. Он также отметил, что организация всего процесса на одной площадке позволит избежать транспортировки ядерных материалов между предприятиями.