МАГАТЭ: российские разработки позволят уйти от обогащения урана

По словам заместителя генерального директора МАГАТЭ Михаила Чудакова, технологии, разработанные в России и реализуемые вблизи Томска, направлены на создание замкнутого ядерного топливного цикла и позволят избежать этапа обогащения урана в рамках этой конкретной системы. Об этом он сообщил РИА Новости.
В 2030 году в Томской области планируется запуск первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом, как заявил президент Владимир Путин на международном форуме «Мировая атомная неделя» в Москве. Президент подчеркнул, что это инновационное достижение российских ученых и инженеров, позволяющее многократно использовать практически весь объем отработавшего ядерного топлива в реакторах. Этот подход позволит в будущем практически решить проблемы, связанные с накоплением радиоактивных отходов, и снять вопрос об обеспечении ураном.
Чудаков пояснил, что в обычных реакторах на тепловых нейтронах, используемых на АЭС, природный уран-238 практически не применяется и считается отходом. В отличие от них, в реакторах на быстрых нейтронах уран-238 преобразуется в плутоний-239. При этом «быстрые» реакторы способны производить больше плутония, чем потребляют, что позволяет использовать его повторно в качестве ядерного «топлива» в цикле.
В рамках стратегического проекта «Прорыв» на территории «Сибирского химического комбината» в Северске Томской области создается опытно-демонстрационный энергетический комплекс (ОДЭК) IV поколения. В его основе лежит инновационный реактор БРЕСТ-ОД-300 на быстрых нейтронах с жидкометаллическим свинцовым теплоносителем мощностью 300 МВт.
«На этой же площадке делается завод по переработке топлива, и это в конечном итоге позволит переработать практически весь уран-238. И практически тоже уйти от процесса обогащения. То есть реактор БРЕСТ, новый реактор проекта “Прорыв”, будет нарабатывать сам себе топливо. И это, конечно, большая перспектива на будущее», — подчеркнул Чудаков. Он также отметил, что организация всего процесса на одной площадке позволит избежать транспортировки ядерных материалов между предприятиями.