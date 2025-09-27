Аттракционы в челябинском парке Гагарина будут работать по новому графику

Аттракционы будут работать в пятницу, субботу, воскресенье, праздничные дни и новогодние каникулы с 11:00 до 19:00.
— Возможны изменения графика работы аттракционов в связи с погодными условиями и проведением мероприятий по техническому и санитарному обслуживанию, — добавили сотрудники парка.
Тем временем в парке продолжается реконструкция детской площадки «Гулливер». Специалисты выяснили, что старая скульптура одноимённого персонажа находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит, поэтому её демонтируют.