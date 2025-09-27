Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аттракционы в челябинском парке Гагарина будут работать по новому графику

Уже 1 октября площадка аттракционов в челябинском парке имени Юрия Гагарина перейдёт на зимний режим работы. В какое время горожане смогут прокатиться на каруселях и горках, рассказали сотрудники общественного пространства.

Источник: Pchela.News

Аттракционы будут работать в пятницу, субботу, воскресенье, праздничные дни и новогодние каникулы с 11:00 до 19:00.

— Возможны изменения графика работы аттракционов в связи с погодными условиями и проведением мероприятий по техническому и санитарному обслуживанию, — добавили сотрудники парка.

Тем временем в парке продолжается реконструкция детской площадки «Гулливер». Специалисты выяснили, что старая скульптура одноимённого персонажа находится в аварийном состоянии и восстановлению не подлежит, поэтому её демонтируют.