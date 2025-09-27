В двух районах Тувы в следующем году отремонтируют детские сады

Два детских сада отремонтируют в Чеди-Хольском и Барун-Хемчикском районах Тувы в 2026 году по нацпроекту «Семья», сообщили в правительстве республики.
Эти дошкольные учреждения находятся в селах Ак-Тал и Кызыл-Мажалык. Также в республике к 2027 году планируют построить детсад на 280 мест. Его откроют в микрорайоне «Вавилинский затон» в городе Кызыле.
В правительстве региона напомнили, что строительство дошкольных учреждений по нацпроектам началось в 2019 году. Именно тогда в Кызыле открыли 13 ясельных пристроек на 390 мест. Затем в 2020 году в столице республики построили детский сад № 22 «Солнышко», а в 2021-м возвели еще один. Он открыл свои двери для 280 воспитанников в городе Шагонаре.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.