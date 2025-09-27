В двух районах Тувы в следующем году отремонтируют детские сады

В правительстве региона напомнили, что строительство дошкольных учреждений по нацпроектам началось в 2019 году. Именно тогда в Кызыле открыли 13 ясельных пристроек на 390 мест. Затем в 2020 году в столице республики построили детский сад № 22 «Солнышко», а в 2021-м возвели еще один. Он открыл свои двери для 280 воспитанников в городе Шагонаре.