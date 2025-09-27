Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Милиция накрыла группу неонацистов в Минске

В Минске задержана группа неонацистов.

Источник: Комсомольская правда

Информация о задержании группы неонацистов в Минске опубликована в официальном телеграм-канале МВД Беларуси. Сообщается, что члены группы попали в поле зрения правоохранителей в ходе профилактических мероприятий, проводимых милицией среди представителей субкультур.

— Установлены их личности, связи и каналы распространения деструктивной информации. Изъяты материалы, содержащие нацистскую символику, экстремистскую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти, — сообщили в милиции.

В настоящее время ведется работа по выявлению возможных сообщников и пособников неонацистов.

Ранее мы писали о том, что в Беларуси уже с 6 октября подорожает зарядка электромобилей, а еще платным будет простой на парковочном месте после ее окончания (обо всем это вот тут). Рассказывали мы и о том, что в Белстате рассказали, сколько в Беларуси пенсионеров и какая их часть продолжает трудиться (читать далее вот тут).