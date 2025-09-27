Милиция накрыла группу неонацистов в Минске

Информация о задержании группы неонацистов в Минске опубликована в официальном телеграм-канале МВД Беларуси. Сообщается, что члены группы попали в поле зрения правоохранителей в ходе профилактических мероприятий, проводимых милицией среди представителей субкультур.
— Установлены их личности, связи и каналы распространения деструктивной информации. Изъяты материалы, содержащие нацистскую символику, экстремистскую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти, — сообщили в милиции.
В настоящее время ведется работа по выявлению возможных сообщников и пособников неонацистов.
