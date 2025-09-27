Милиция накрыла группу неонацистов в Минске

Ранее мы писали о том, что в Беларуси уже с 6 октября подорожает зарядка электромобилей, а еще платным будет простой на парковочном месте после ее окончания (обо всем это вот тут). Рассказывали мы и о том, что в Белстате рассказали, сколько в Беларуси пенсионеров и какая их часть продолжает трудиться (читать далее вот тут).