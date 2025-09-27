ГП подала иск к владельцу порта в Туапсе, обвиняемому в хищении 919 млн

Ранее сообщалось о громкой истории с краснодарским предпринимателем Александром Хайруллаевым, которого считали умершим. Однако на свадьбе его дочери неожиданно прозвучало голосовое сообщение из Парижа, где он обратился к гостям и родственникам. Эта запись стала доказательством того, что бизнесмен жив, и вызвала настоящий шок среди приглашённых, привыкших к версии о его «официальной смерти».