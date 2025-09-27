Четыре улицы в Астрахани обновят в 2026 году

Ремонт четырех улиц в Астрахани проведут в следующем году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщил глава города Игорь Редькин в своем Telegram-канале.
Работы проведут на улицах Костина, Коммунистической, Адмиралтейской и Набережной Приволжского затона. Там специалисты заменят асфальт на проезжей части, бордюры и знаки, обновят тротуары и нанесут разметку.
«На большинство этих улиц приходится огромная транспортная нагрузка. Сейчас на проезжих частях уже появилась выраженная колейность, дефекты покрытия. Это основные автомобильные артерии, замедление проезда по которым грозит заторами в центральной части города. Будем стараться этого не допускать», — сказал Редькин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.