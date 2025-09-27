В Псковской области очистили от мусора более 77 километров прибрежных зон

«Акция привлекает внимание общественности и молодого поколения к вопросам охраны и улучшения качества водных ресурсов, что особенно важно в современных условиях. Участники не только очищают берега, но и получают новые знания об экологии, учатся бережному отношению к природе и понимают важность совместных усилий в сохранении окружающей среды для будущих поколений», — добавили в управлении.