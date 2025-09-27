В Псковской области очистили от мусора более 77 километров прибрежных зон

Свыше 77 километров береговых линий рек и озер очистили от мусора в Псковской области во время акции «Вода России», организованной при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в управлении информационной политики регионального правительства.
В субботниках приняли участие более 1,3 тысячи человек. Среди них были волонтеры, сотрудники образовательных учреждений и другие неравнодушные люди. Всего они собрали и вывезли около 225 кубометров отходов.
«Акция привлекает внимание общественности и молодого поколения к вопросам охраны и улучшения качества водных ресурсов, что особенно важно в современных условиях. Участники не только очищают берега, но и получают новые знания об экологии, учатся бережному отношению к природе и понимают важность совместных усилий в сохранении окружающей среды для будущих поколений», — добавили в управлении.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.