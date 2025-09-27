Mash: Малахов и Светлаков пропали из дела о теракте в «Крокусе»

Малахов и Светлаков, по данным Mash, пропали из списков в уголовном деле о теракте в «Крокусе».
Продюсер Сергей Светлаков и телеведущий Андрей Малахов оказались вне списка участников уголовного дела по факту теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл», несмотря на то, что оба находились в здании во время теракта. Согласно данным telegram-канала Mash, телеведущих не вызывали для дачи показаний в Московский городской суд.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПотерпевшие по делу о теракте в «Крокусе» просят арестовать активы Агаларовых.
«Сергей Светлаков и Андрей Малахов пропали из дела о теракте в “Крокусе” — шоумены находились в концертном зале во время стрельбы и не были заявлены свидетелями», — передает telegram-канал. Ранее Светлаков сообщал, что в момент нападения укрывался в коридоре вместе с другими посетителями.
Позднее выяснилось, что на концерте также присутствовал и Андрей Малахов. Однако ни он сам, ни СМИ до сих пор не упоминали об этом факте. По словам очевидцев, телеведущий также посещал концерт группы «Пикник», но предпочел не афишировать свое присутствие.
В настоящее время в Мосгорсуде продолжается допрос свидетелей со стороны защиты — их число составляет порядка 800 человек. Статус потерпевших получили около 1,7 тысячи граждан, включая пострадавших и родственников погибших. Обвиняемые на данный момент воздерживаются от комментариев по поводу показаний свидетелей. Фигуранты уголовного дела, как ранее сообщалось, не смогут выплатить компенсации по гражданским искам потерпевших — они родом из бедных семей и их средств не хватит на покрытие заявленных требований.