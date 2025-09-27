В Хабаровске открыли филиал центра допобразования «Народные ремесла»

Новый филиал муниципального центра дополнительного образования «Народные ремесла» открыли в Индустриальном районе Хабаровска. Благодаря этому у подрастающего поколения появится больше возможностей для развития талантов, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в пресс-службе администрации города.
В центре детей будут знакомить с традициями народов Приамурья. Там откроют кружки по мультипликации и гончарному делу. Также в центре ребята смогут научиться играть на музыкальных инструментах коренных народов Дальнего Востока.
«Нам важно дать детям и молодежи возможность всестороннего развития. Администрация города выделила помещения для центра “Народные ремесла” в Индустриальном районе, чтобы ребята могли здесь заниматься творчеством и знакомиться с традициями народов Дальнего Востока. Развитие дошкольного образования — это инвестиция в будущее нашего города. Мы стремимся создать условия, при которых каждый ребенок сможет реализовать свой потенциал», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению президента РФ Владимира Путина с 2025 года.