Российские спортсмены выступят с флагом и гимном РФ на Паралимпийских играх

Российские спортсмены смогут выступать на Паралимпийских играх под флагом и гимном страны. Об этом в субботу, 27 сентября, заявили в Паралимпийском комитете России (ПКР).
Сообщается, что участники Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России.
— Сегодня мы добились справедливого решения по членству Паралимпийского комитета России в МПК. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба, — говорится в сообщении на официальном сайте ПКР.
До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл сообщил, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.
Министр спорта России Михаил Дегтярев предположил, что сборная России выступит на Олимпийских играх, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе в 2028 году, со своим гимном и флагом с 99-процентным шансом.