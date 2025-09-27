Российские спортсмены выступят с флагом и гимном РФ на Паралимпийских играх

— Сегодня мы добились справедливого решения по членству Паралимпийского комитета России в МПК. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба, — говорится в сообщении на официальном сайте ПКР.