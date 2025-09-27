Ричмонд
Российские спортсмены выступят с флагом и гимном РФ на Паралимпийских играх

Российские спортсмены смогут выступать на Паралимпийских играх под флагом и гимном страны. Об этом в субботу, 27 сентября, заявили в Паралимпийском комитете России (ПКР).

Сообщается, что участники Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России.

Сообщается, что участники Генеральной Ассамблеи Международного паралимпийского комитета проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета России.

— Сегодня мы добились справедливого решения по членству Паралимпийского комитета России в МПК. Российские паралимпийцы будут участвовать с флагом и гимном РФ и другими национальными атрибутами в Паралимпийских играх и соревнованиях по видам спорта. Это легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба, — говорится в сообщении на официальном сайте ПКР.

До этого спортивный директор МОК Кит Макконелл сообщил, что комитет ведет переговоры с федерациями относительно допуска российских и белорусских спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в Италии в 2026 году.

Министр спорта России Михаил Дегтярев предположил, что сборная России выступит на Олимпийских играх, которые пройдут в американском Лос-Анджелесе в 2028 году, со своим гимном и флагом с 99-процентным шансом.