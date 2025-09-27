Ричмонд
В Беларуси с 1 октября запретят лов рыбы на зимовальных ямах

С 1 октября по 15 апреля в Беларуси вводится запрет на ловлю всех видов рыб в местах зимовки — так называемых зимовальных ямах. Ограничение касается как любительского, так и промыслового рыболовства и прописано в действующих правилах ведения рыболовного хозяйства.

Причина запрета — особенности поведения рыб в холодный период. С понижением температуры воды у большинства видов резко снижается активность и замедляется обмен веществ. Теплолюбивые рыбы, такие как лещ, карп и линь, уже в октябре-ноябре сбиваются в крупные стаи и уходят на зимовку в глубокие ямы.

«В этот период рыбы становятся практически неподвижными, перестают питаться и плохо реагируют на раздражители. В таком состоянии они уязвимы и могут стать легкой добычей для браконьеров», — пояснили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

Чтобы сохранить популяции и избежать массового вылова, ежегодно вводятся дополнительные меры охраны. Запрет на лов действует строго в границах зимовальных ям — их перечень согласован Минсельхозпродом и Национальной академией наук.

Охрана зимующих рыб в Беларуси — ежегодная мера, предусмотренная нормативной базой. Зимовальные ямы — это природные углубления на дне водоемов, где рыбы переживают холода. Ранее специалисты подчеркивали, что нарушение запрета может нанести значительный ущерб рыбным запасам. Контроль за соблюдением правил осуществляют органы рыбоохраны.