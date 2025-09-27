В Беларуси с 1 октября запретят лов рыбы на зимовальных ямах

Причина запрета — особенности поведения рыб в холодный период. С понижением температуры воды у большинства видов резко снижается активность и замедляется обмен веществ. Теплолюбивые рыбы, такие как лещ, карп и линь, уже в октябре-ноябре сбиваются в крупные стаи и уходят на зимовку в глубокие ямы.