Белорусских паралимпийцев восстановили в правах на участие в соревнованиях

Паралимпийцы из Беларуси снова будут участвовать в Паралимпиаде и других соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета с государственным флагом страны, национальным гимном и другой символикой.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила полное членство Паралимпийского комитета Беларуси, сообщается на официальном сайте IPC.

Решение принято на Генассамблее IPC, которая проходит в Сеуле 26—27 сентября. Белорусских паралимпийцев восстановили в правах по итогам двух этапов голосования членов IPC, н первом этапе участники Генассамблеи проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета Беларуси (119 голосов против, 49 — за, 9 воздержались), на втором ― против продления частичной приостановки членства ПКБ (103−63−10).

«Это решение означает, что Национальный паралимпийский комитет Беларуси и Национальный паралимпийский комитет России теперь полностью восстанавливают свои права и привилегии членов Международного паралимпийского комитета в соответствии с Уставом организации», ― говорится в сообщении.

Уточняется, что Международный паралимпийский комитет теперь будет работать с организациями обеих стран для скорейшей разработки решений по восстановлению членства.

Таким образом, паралимпийские спортсмены из Беларуси снова будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета с государственным флагом страны, национальным гимном и другой символикой.

Ранее на Генассамблее в Сеуле состоялось голосование в отношении Паралимпийского комитета России, россиян также восстановили в правах на участие в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.

Обе организации были частично отстранены от членства на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в 2023 году.