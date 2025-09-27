Белорусских паралимпийцев восстановили в правах на участие в соревнованиях

МИНСК, 27 сен — Sputnik. Генассамблея Международного паралимпийского комитета (IPC) восстановила полное членство Паралимпийского комитета Беларуси, сообщается на официальном сайте IPC.
Решение принято на Генассамблее IPC, которая проходит в Сеуле
«Это решение означает, что Национальный паралимпийский комитет Беларуси и Национальный паралимпийский комитет России теперь полностью восстанавливают свои права и привилегии членов Международного паралимпийского комитета в соответствии с Уставом организации», ― говорится в сообщении.
Уточняется, что Международный паралимпийский комитет теперь будет работать с организациями обеих стран для скорейшей разработки решений по восстановлению членства.
Таким образом, паралимпийские спортсмены из Беларуси снова будут участвовать в Паралимпийских играх и других соревнованиях под эгидой Международного паралимпийского комитета с государственным флагом страны, национальным гимном и другой символикой.
Ранее на Генассамблее в Сеуле состоялось голосование в отношении Паралимпийского комитета России, россиян также восстановили в правах на участие в соревнованиях с флагом, гимном и другими национальными атрибутами.
Обе организации были частично отстранены от членства на Генеральной ассамблее Международного паралимпийского комитета в 2023 году.