Белорусских паралимпийцев восстановили в правах на участие в соревнованиях

Решение принято на Генассамблее IPC, которая проходит в Сеуле 26—27 сентября . Белорусских паралимпийцев восстановили в правах по итогам двух этапов голосования членов IPC, н первом этапе участники Генассамблеи проголосовали против полной приостановки членства Паралимпийского комитета Беларуси (119 голосов против, 49 — за, 9 воздержались), на втором ― против продления частичной приостановки членства ПКБ (103−63−10).