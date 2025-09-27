Роспотребнадзор наложил 185 штрафов за загрязнение природы на Урале

В Свердловской области Роспотребнадзор с начала 2025 года оштрафовал нарушителей за загрязнение окружающей среды 185 раз на общую сумму 3,3 миллиона рублей. Соответствующая информация была распространена пресс-службой ведомства 26 сентября, во Всемирный день здоровья окружающей среды.
— Состояние окружающей среды тесно связано со здоровьем человека. Роспотребнадзор осуществляет регулярный надзор и мониторинг за факторами среды обитания, — подчеркнули в ведомстве.
Помимо штрафных мер, Роспотребнадзор вынес 49 предупреждений. Для принуждения к исполнению требований законодательства специалисты направили в суды 83 иска, все они были удовлетворены. Также в адрес органов местного самоуправления было направлено 385 предложений о реализации мер, направленных на улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки в муниципалитетах.