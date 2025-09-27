Депутат Разворотнева: Россияне могут получить перерасчет платы за отопление

Россияне могут получить перерасчет за отопление, если тепло не подавалось более 24 часов в месяце или температура была ниже нормы. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Она пояснила, что правила предоставления коммунальных услуг четко определяют случаи, когда отопление признается некачественным. К ним относятся отключение тепла более чем на сутки или снижение температуры в помещении ниже нормативной. В таких ситуациях законодательство позволяет сделать перерасчет, который составляет 0,15 процента стоимости ресурса за каждый час нарушения.
Разворотнева добавила, что нормативная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов (в угловых комнатах 20 градусов), отклонение допускается не более 4 градусов сверху и минус 3 градуса ночью. Для перерасчета нужно направить заявление в аварийно-диспетчерскую службу, которая фиксирует факт нарушения, после чего начинается учет периода для перерасчета.
Депутат уточнила, что если официальные представители не приходят для составления акта, его можно оформить самостоятельно, предложив подписать двум соседям. Подписание акта жителем и представителем службы закрепляет период некачественного теплоснабжения, после чего оформляется документ о возвращении к нормативной температуре, передает ТАСС.
Синоптик и руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов объяснил, что жителям Центральной России могут вскоре включить центральное отопление. По его словам, это происходит, когда среднесуточная температура держится пять суток подряд ниже отметки плюс восемь градусов.