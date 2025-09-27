Депутат Разворотнева: Россияне могут получить перерасчет платы за отопление

Разворотнева добавила, что нормативная температура в квартире должна быть не ниже 18 градусов (в угловых комнатах 20 градусов), отклонение допускается не более 4 градусов сверху и минус 3 градуса ночью. Для перерасчета нужно направить заявление в аварийно-диспетчерскую службу, которая фиксирует факт нарушения, после чего начинается учет периода для перерасчета.