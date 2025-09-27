Ядовитая самогонка продолжает убивать людей в Ленобласти, жертв уже 25

Ситуация развивалась по схожему сценарию: большинство погибших проживали на соседних улицах в городе Волосово и были обнаружены без признаков жизни в своих домах. Исключением стало тело мужчины, найденное в деревне Красные Череповицы. Установлено, что смерти наступили в период с 10 по 17 сентября, а проведённая судмедэкспертиза выявила наличие метилового спирта в крови всех жертв.