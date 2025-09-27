Опасность без симптомов: какой силы будет магнитная буря 28 сентября 2025

Прогноз магнитной активности 28 сентября 2025.
В воскресенье, 28 сентября 2025, ожидается повышенная солнечная активность, которая может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Геомагнитные колебания достигнут умеренных значений. В этот день магнитосфера Земли будет находиться в слабовозбужденном состоянии. Подробнее в материале URA.RU.
Солнечная активность на этой неделе.
Конец сентября 2025 года ознаменовался повышенной активностью нашего светила. По данным Лаборатории солнечной астрономии, только за 27 сентября на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C и выше. Наиболее значительным событием стала вспышка класса M1.13, пик которой пришелся на 07:23 по московскому времени. Вспышка началась в 06:31 и продолжалась до 07:42.
Последняя солнечная вспышка произошла утром 27 сентября в 08:34 — ее мощность достигла уровня C4.93, что классифицируется как обычная. Среди других заметных явлений — вспышка класса C8.0, наблюдавшаяся в области 4227, и несколько менее интенсивных вспышек класса С.
Текущий индекс солнечной активности держится на среднем уровне. Индексы, отражающие состояние околоземного космического пространства, также демонстрируют умеренные значения: AP = 7, F10.7 = 166.
Прогноз магнитной бури 28 сентября 2025.
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 28 сентября 2025 года вероятность магнитной бури составляет 26%. Это означает, что шансы на серьезные геомагнитные возмущения невелики, но полностью их исключать нельзя. При этом вероятность общих геомагнитных возмущений оценивается в 35%, а шанс на сохранение спокойной магнитосферы — 39%.
Ожидаемые значения геомагнитных индексов на 28 сентября:
Индекс Ap = 5 (низкое значение) Индекс F10.7 = 170 (повышенное значение).
Геомагнитная обстановка в течение суток будет относительно спокойной. Показатели Kp-индекса по часам распределятся следующим образом:
В ночные часы (00:00) ожидается значение Kp = 3С раннего утра до вечера (03:00−15:00) — Kp = 2Вечером и ночью (18:00−21:00) — Kp = 3.
Максимальная геомагнитная активность ожидается ближе к полуночи 29 сентября, когда Kp-индекс может подняться до 4, что все еще не является показателем магнитной бури, а лишь свидетельствует о возбужденной магнитосфере.
Что такое магнитные бури и как они влияют на человека.
Магнитные бури — это временные возмущения магнитосферы Земли, вызванные солнечной активностью. Они возникают, когда высокоскоростные потоки солнечного ветра или выбросы корональной массы взаимодействуют с магнитным полем нашей планеты.
Интенсивность магнитных бурь измеряется по планетарному Kp-индексу, который варьируется от 0 до 9:
Kp 0−2: спокойная магнитосфераKp 3−4: возбужденная магнитосфераKp 5: магнитная буря минимальной интенсивностиKp 6: магнитная буря умеренной интенсивностиKp 7−9: от сильной до экстремально сильной магнитной бури.
На 28 сентября максимальное значение Kp-индекса не превысит 3. Это относится к категории «спокойная магнитосфера» и не представляет угрозы для здоровья большинства людей.
Как защититься от влияния геомагнитных колебаний.
Несмотря на то, что 28 сентября не ожидается сильных магнитных бурь, метеочувствительные люди могут ощущать дискомфорт даже при незначительных геомагнитных колебаниях. Для минимизации возможного воздействия специалисты рекомендуют:
Скорректировать рацион питания: увеличить потребление продуктов, богатых калием и магнием (бананы, курага, орехи, темный шоколад), которые поддерживают сердечно-сосудистую систему. Следить за режимом дня: обеспечить полноценный сон (7−8 часов), избегать переутомления и стрессовых ситуаций. Умеренная физическая активность: легкие прогулки на свежем воздухе помогут укрепить иммунитет и сосуды, но от интенсивных тренировок лучше воздержаться. Ограничить употребление кофеина и алкоголя: эти вещества могут усиливать негативное влияние геомагнитных колебаний на организм. При наличии хронических заболеваний: проконсультироваться с врачом о необходимости корректировки лечения и держать под рукой необходимые медикаменты.