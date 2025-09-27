Опасность без симптомов: какой силы будет магнитная буря 28 сентября 2025

Конец сентября 2025 года ознаменовался повышенной активностью нашего светила. По данным Лаборатории солнечной астрономии, только за 27 сентября на Солнце зафиксировано шесть вспышек класса C и выше. Наиболее значительным событием стала вспышка класса M1.13, пик которой пришелся на 07:23 по московскому времени. Вспышка началась в 06:31 и продолжалась до 07:42.