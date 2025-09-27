Муралы с героями-пожарными появятся в центре Новосибирска

На одном из рисунков будет изображен Ерофей Перминов — Герой Советского Союза, который после завершения боевых действий посвятил свою жизнь работе в структурах МЧС. Другой мурал будет посвящен Семёну Нелюбину, сотруднику пожарно-спасательной части № 32 из города Бердска, который на протяжении двух десятилетий спасал жизни людей в огне и трагически погиб во время проведения специальной военной операции.