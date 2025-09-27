Муралы с героями-пожарными появятся в центре Новосибирска

В центре Новосибирска появятся муралы, посвященные героизму сотрудников МЧС. По задумке представителей ветеранской организации пожарной охраны, в городе будут созданы два патриотических граффити. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
На одном из рисунков будет изображен Ерофей Перминов — Герой Советского Союза, который после завершения боевых действий посвятил свою жизнь работе в структурах МЧС. Другой мурал будет посвящен Семёну Нелюбину, сотруднику пожарно-спасательной части № 32 из города Бердска, который на протяжении двух десятилетий спасал жизни людей в огне и трагически погиб во время проведения специальной военной операции.
Данную инициативу активно поддержали все подразделения пожарной охраны и спасатели Новосибирской области. В настоящее время художники уже приступили к созданию мурала с изображением участника СВО. В ближайшем будущем оба произведения искусства украсят фасад здания главного управления МЧС.