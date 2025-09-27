Ричмонд
В Октябрьском районе Новосибирска высадят 744 новых дерева

На участке от Кирова до Ленинградской демонтировали аварийные тополя, завезли плодородный грунт и готовят газон. Здесь появятся 46 лип и 34 ели. Одновременно обновили тротуар.

Источник: Мэрия Новосибирска

В Новосибирске на улице Бориса Богаткова высаживают 80 молодых деревьев. Об этом сообщили в мэрии.

На участке от Кирова до Ленинградской демонтировали аварийные тополя, завезли плодородный грунт и готовят газон. Здесь появятся 46 лип и 34 ели. Одновременно обновили тротуар.

Аналогичные работы уже выполнены на улицах Добролюбова, Гурьевской и Воинской: там заменили грунт, установили новые бордюры и высадили свыше 150 деревьев и кустарников.

В ближайшее время молодые липы появятся и на улице Большевистской. Всего в Октябрьском районе в этом году планируется высадить 744 дерева.