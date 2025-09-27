В Перми с 1 октября вновь запустят трамвайный маршрут № 2 до Осенцов

Трамваи маршрута № 2 («Стахановское кольцо — Станция Осенцы») вновь начнут курсировать по Перми с 1 октября, рассказали в краевом минтрансе.
Речь идёт о маршруте, движение по которому остановили ещё в августе 2023 года, когда началась реконструкция трамвайных путей на улице Мира. Открытие движения в Осенцы стало вторым этапом восстановления движения в Индустриальном районе.
Перевозить пассажиров по возобновлённому маршруту будут вагоны модели 71−619. В дептранспорта пояснили, что они лучше других «адаптированы к особенностям инфраструктуры на этом направлении». На путях заранее провели подготовительные работы.
«В связи с запуском трамваев до “Осенцов” скорректируют расписание маршрута № 12. При этом часть автобусов маршрута № 62 останется на линии», — добавили в дептрансе.
Посмотреть актуальное расписание движения трамваев, узнать обо всех остановках и маршрутах следования, а также проследить движение транспорта в режиме онлайн можно на сайте МКУ «Гортранс» или в его мобильной версии.