Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

Специалисты выехали для выяснения причины случившегося.

Источник: IrkutskMedia.ru

Частичное отключение электричества для ликвидации нарушений на сети произошло в Куйбышевском районе Иркутска 27 сентября в 14:12. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов в поселках Малая Топка и Парфёновка, микрорайоне Лесной, а также в СНТ: «Белочка», «Заря», «Норка», «Озерное», «Пион», «Пищевик», «Полиграфист», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Радист», «Ручеек», «Ручеек-1», «Спутник», пишет ИА IrkutskMedia.

В тг-канале «СВЕТ38» (18+) сообщается, что бригада «Южных электрических сетей» ведет работы по определению и устранению причины нарушения. Ориентировочно, электроэнергию планируют вновь подать в дома в 19:00.