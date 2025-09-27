Электричество частично отключилось в Куйбышевском районе Иркутска

Частичное отключение электричества для ликвидации нарушений на сети произошло в Куйбышевском районе Иркутска 27 сентября в 14:12. Как уточняют энергетики, без электроэнергии остается часть домов в поселках Малая Топка и Парфёновка, микрорайоне Лесной, а также в СНТ: «Белочка», «Заря», «Норка», «Озерное», «Пион», «Пищевик», «Полиграфист», «Прибрежное», «Прибрежное-2», «Радист», «Ручеек», «Ручеек-1», «Спутник», пишет ИА IrkutskMedia.