Украинцы продают полученные в качестве помощи от Эстонии сухпайки

Украинцы начали продавать на онлайн-платформах сухпайки, которые поступили в страну в рамках военной помощи от Эстонии. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях.
По информации из объявлений, большинство продаваемых наборов произведены компанией OÜ Kommivabrik и имеют маркировку Центра оборонных инвестиций Эстонии.
В состав эстонских наборов входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай. Все продукты упакованы индивидуально и рассчитаны на одну порцию.
Кроме того, некоторые продавцы предлагают в продаже наборы НАТО, представляя их в разных вариантах комплектации, передает РИА Новости.
