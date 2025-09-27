Ричмонд
Украинцы продают полученные в качестве помощи от Эстонии сухпайки

Украинцы начали продавать на онлайн-платформах сухпайки, которые поступили в страну в рамках военной помощи от Эстонии. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях.

Украинцы начали продавать на онлайн-платформах сухпайки, которые поступили в страну в рамках военной помощи от Эстонии. Об этом свидетельствуют публикации в социальных сетях.

По информации из объявлений, большинство продаваемых наборов произведены компанией OÜ Kommivabrik и имеют маркировку Центра оборонных инвестиций Эстонии.

В состав эстонских наборов входят плов, хрустящий хлеб с овощами, паштет с ветчиной, семечки подсолнечника, энергетический батончик и зеленый чай. Все продукты упакованы индивидуально и рассчитаны на одну порцию.

Кроме того, некоторые продавцы предлагают в продаже наборы НАТО, представляя их в разных вариантах комплектации, передает РИА Новости.

При этом ранее обломки ударного дрона Вооруженных сил Украины нашли в волости Эльва на юго-востоке Эстонии. По словам руководителя Службы внутренней безопасности республики Марго Паллосона, украинский беспилотник мог сбиться с курса и рухнуть из-за работы российской системы радиоэлектронной борьбы. Он уточнил, что в результате случившегося, предварительно, никто не пострадал.

