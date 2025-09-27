Украинцы продают полученные в качестве помощи от Эстонии сухпайки

При этом ранее обломки ударного дрона Вооруженных сил Украины нашли в волости Эльва на юго-востоке Эстонии. По словам руководителя Службы внутренней безопасности республики Марго Паллосона, украинский беспилотник мог сбиться с курса и рухнуть из-за работы российской системы радиоэлектронной борьбы. Он уточнил, что в результате случившегося, предварительно, никто не пострадал.