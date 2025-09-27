Ричмонд
Власти Минска решили, на что потратят больше денег до конца 2025 года

Минские власти решили, на что потратят больше денег до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

На 13-й очередной сессии Минского городского Совета депутатов были внесены изменения в бюджет белорусской столицы. Как рассказал начальник главного финансового управления Мингорисполкома Владимир Жукович, принято решение об увеличении общего объема доходов городского бюджета с параллельной экономией по отдельным направлениям.

Все эти мероприятия позволят, как подчеркнул Жукович, слова которого приводят «Минск-Новости», увеличить ассигнования на целый ряд отраслей и направлений.

В частности, дополнительное финансирование направят в сферу ЖКХ (на текущий ремонт улично-дорожной сети, приобретение специальной коммунальной техники, текущее содержание зеленых зон и пр.).

В сфере здравоохранения деньги выделят для начала проектных работ по модернизации здания 3-й центральной районной поликлиники Октябрьского района Минска.

В отрасли образования дополнительно профинансируют модернизацию общежития Белорусского государственного медколледжа, выделят деньги и для оплаты труда педагогических работников медколледжей, численность которых увеличилась с 1 сентября в связи с ростом количества учащихся.

Ранее мы писали о том, что милиция Минска раскрыла группу неонацистов (читать далее вот тут). Писали мы и о том, что уже с 6 октября подорожает стоимость зарядки электроавтомобилей (а простой на парковке после зарядки будет платным — вот тут про это).