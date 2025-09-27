Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушлая кассирша кидала фанатов группы «Руки вверх!» на деньги, но афера вскрылась

Следователи УМВД по Туле возбудили уголовное дело в отношении кассира, обманувшей 22 поклонников группы «Руки вверх!» при продаже билетов на концерт. Об этом сообщила в телеграм-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Источник: Life.ru

«Следователями отдела полиции “Советский” УМВД России по г. Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она.

По данным правоохранительных органов, подозреваемая проводила незаконные операции двумя способами: не перечисляла деньги за официально проданные билеты организаторам, а также продавала билеты без фиксации в базе данных. Присвоенные средства она тратила на личные нужды. В результате обманутые зрители не смогли попасть на концерт.

Ранее Life.ru рассказывал, что группа «Тату» может заработать порядка 30 миллионов рублей с продажи билетов на свой первый за много лет концерт в Москве. Выступление запланировано на 25 октября.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Ирина Волк: биография, карьера и интересные факты о представителе МВД России
Среди представителей силовых ведомств России Ирина Волк — одна из самых узнаваемых фигур. В материале — жизненный путь и карьера официального представителя Министерства внутренних дел (МВД) России, интересные факты о ней и последние новости.
Читать дальше