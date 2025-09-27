Ушлая кассирша кидала фанатов группы «Руки вверх!» на деньги, но афера вскрылась

По данным правоохранительных органов, подозреваемая проводила незаконные операции двумя способами: не перечисляла деньги за официально проданные билеты организаторам, а также продавала билеты без фиксации в базе данных. Присвоенные средства она тратила на личные нужды. В результате обманутые зрители не смогли попасть на концерт.