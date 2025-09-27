В Красноярске строят насосную станцию для нового спортивного комплекса

Для обслуживания спортцентра предусмотрена персональная насосная станция. Уже установлены два полиэтиленовых резервуара на глубине шести метров: один для приёма сточных вод с мусороулавливающими решётками, другой — для работы перекачивающих насосов. Следующим этапом станет строительство здания станции, монтаж оборудования и пусконаладка.