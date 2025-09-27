В Красноярске строят насосную станцию для нового спортивного комплекса

В Красноярске началось строительство отдельной канализационно-насосной станции для нового спортивного комплекса на ул. Авиаторов. Об этом рассказали в «КрасКоме».
Физкультурно-спортивный центр включает многофункциональную арену с тренажёрами, площадку для тренировок, залы для гимнастики и трибуны на 246 мест. Сейчас на объекте монтируют инженерные системы, перегородки и металлические перекрытия, ведут установку сэндвич-панелей фасада и формируют тепловой контур здания.
Для обслуживания спортцентра предусмотрена персональная насосная станция. Уже установлены два полиэтиленовых резервуара на глубине шести метров: один для приёма сточных вод с мусороулавливающими решётками, другой — для работы перекачивающих насосов. Следующим этапом станет строительство здания станции, монтаж оборудования и пусконаладка.
Завершить строительство спортивного комплекса планируют в 2026 году. Его фасад будет выполнен в стиле баскетбольного клуба «Енисей», этот проект утвердили ещё в 2024 году.