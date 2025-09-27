Ричмонд
На Ольхоне завершают ремонт участка дороги Хужир — Харанцы

Работы на отрезке протяженностью 5 км должны закончить в октябре.

Ремонтные работы на участке дороги Хужир — Харанцы протяженностью 5 км на Ольхоне в Иркутской области завершат в октябре при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Специалисты уже обновили водопропускные трубы и заменили асфальт. Теперь они укрепляют обочины и монтируют металлическое барьерное ограждение. В конце рабочие нанесут разметку, установят сигнальные столбики и дорожные знаки.

Уточним, что на Ольхоне также ремонтируют два участка трассы Баяндай — Еланцы — Хужир. Рабочие приводят в порядок подъездную дорогу к поселку Хужир и его главную улицу — Байкальскую.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.