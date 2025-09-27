Миссия — спасти: медики Приморья совершили 11 вертолётных вылетов за неделю

За прошедшую неделю специалисты Территориального центра медицины катастроф провели 11 вылетов на вертолетах санитарной авиации в различные районы Приморья для оказания экстренной помощи пациентам. Кроме того, было совершено четыре выезда на реанимобилях в удалённые города и населённые пункты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Владивостокская скорая».
Кроме того, сотрудники службы скорой медицинской помощи Владивостока за этот же период выполнили 2369 вызовов: 620 — экстренных, 1749 — неотложных и 273 — безрезультатных (в случаях, когда пациент отказался от помощи или не находился дома).
Среди наиболее частых причин обращений — несчастные случаи (215 случаев), острые нарушения мозгового кровообращения (62), острый коронарный синдром (48), инфаркты миокарда (12) и ДТП, в которых пострадали 18 человек.
Напомним, во Владивостоке шестилетний мальчик, пострадавший во время недавнего пожара в многоквартирном доме на улице Луговой, 74, прошёл курс лечения и был выписан из больницы.