Миссия — спасти: медики Приморья совершили 11 вертолётных вылетов за неделю

За прошедшую неделю специалисты Территориального центра медицины катастроф провели 11 вылетов на вертолетах санитарной авиации в различные районы Приморья для оказания экстренной помощи пациентам. Кроме того, было совершено четыре выезда на реанимобилях в удалённые города и населённые пункты, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТГ-канал (18+) «Владивостокская скорая».