Новый центр реабилитации диких животных появился в Приморье

В Уссурийском городском округе Приморского края открылась первая очередь нового государственного центра реабилитации диких животных. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Центр «Амурский тигр». В официальном мероприятии приняли участие Министр юстиции России и председатель Наблюдательного совета Центра Константин Чуйченко, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и генеральный директор Центра Сергей Арамилев.
Этот природоохранный объект создаётся при поддержке спонсоров и правительства Приморского края. Сейчас в стране формируется сеть государственных учреждений для оказания ветеринарной помощи, содержания и адаптации диких животных, вынужденно изъятых из среды обитания.
Первая очередь объекта распределена на территории 65,5 гектара в охранной зоне Уссурийского заповедника. В ней расположены здание мониторинга с системой видеонаблюдения за животными, жилые помещения для сотрудников, ветеринарный блок, кормоцех с рефрижератором, а также гараж и навес для технической поддержки центра.
На расстоянии примерно полутора километров от здания расположены будущие вольеры, которые в ближайшие шесть месяцев также будут сданы во второй очереди. Уже подготовлена территория, проведена закупка и доставка материалов. Предполагается разместить восемь вольеров общей площадью от 0,2 до 0,7 гектара каждый: четыре из них предназначены для содержания диких животных, а в четырёх тигры будут охотиться. В центре одновременно могут проходить реабилитацию до восьми амурских тигров. Среди дальнейших планов — строительство вольеров для леопардов, медведей, других хищников и птиц.
По окончании строительства центр будет передан под управление Правительства Приморского края и станет первым государственным учреждением в России, направленным на реабилитацию амурского тигра и других диких животных.
По статистике Центра «Амурский тигр», с ноября 2024 по сентябрь 2025 года было отловлено рекордное количество тигров — 28 особей. Из них 12 были пойманы в Приморском крае, 16 — в Хабаровском. Пятнадцать животных вернулись в естественную среду, четыре погибли от травм, а девять остаются в искусственной среде из-за невозможности жить в дикой природе.
Параллельно аналогичный центр строится в Хабаровском крае. Уже получен участок и начаты подготовительные работы.