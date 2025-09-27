Новый центр реабилитации диких животных появился в Приморье

На расстоянии примерно полутора километров от здания расположены будущие вольеры, которые в ближайшие шесть месяцев также будут сданы во второй очереди. Уже подготовлена территория, проведена закупка и доставка материалов. Предполагается разместить восемь вольеров общей площадью от 0,2 до 0,7 гектара каждый: четыре из них предназначены для содержания диких животных, а в четырёх тигры будут охотиться. В центре одновременно могут проходить реабилитацию до восьми амурских тигров. Среди дальнейших планов — строительство вольеров для леопардов, медведей, других хищников и птиц.