Двое жителей Иркутска незаконно вывезли за границу лес на 1,5 миллиарда рублей

Два иркутянина предстанут перед судом за незаконный экспорт леса на сумму 1,5 миллиарда рублей. В период с 2013 по 2020 год они вывезли за пределы Евразийского экономического союза более 315 тысяч кубометров древесины. Об этом КП-Иркутск сообщили в Генпрокуратуре РФ.