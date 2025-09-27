Двое жителей Иркутска незаконно вывезли за границу лес на 1,5 миллиарда рублей

Два иркутянина предстанут перед судом за незаконный экспорт леса на сумму 1,5 миллиарда рублей. В период с 2013 по 2020 год они вывезли за пределы Евразийского экономического союза более 315 тысяч кубометров древесины. Об этом КП-Иркутск сообщили в Генпрокуратуре РФ.
— Суд назначил нарушителям наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет 6 месяцев со штрафом в размере двух миллионов рублей и 8 лет со штрафом в размере 1,5 миллиона рублей соответственно, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.
В доход государства поступили денежные средства, равные стоимости незаконно перевезенных пиломатериалов.
Мужчины признаны виновными по статьям: «Контрабанда стратегически важных ресурсов», «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере» и «Приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины».