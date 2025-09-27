Династия Сорокиных — белым по черному: как купцы-промышленники развивали российскую свинцово-белильную отрасль

Кроме белил и юфти Сорокины продавали сальные свечи, вели торговлю рогатым скотом и производили купорос, но к 1850-м годам остановились на конкретной специализации. Так как особенностью кожевенного производства являлась медленная оборачиваемость капитала, Николай и Иван полностью отказались от этого бизнеса и сосредоточились на высокодоходном свинцово-белильном предприятии. С этого времени свинцово-белильные заводы Сорокиных вышли в лидеры отрасли по всей Российской империи. Они выпускали как белила первого сорта для покраски стен, так и второго — их применяли для покрытия крыш, полов и для окраски в темные цвета.