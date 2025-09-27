Династия Сорокиных — белым по черному: как купцы-промышленники развивали российскую свинцово-белильную отрасль

Российские предприниматели, которые развивали свое дело на рубеже XIX-XX веков, — какой след они оставили в истории и благодаря чему преуспели в коммерции, политике, общественной жизни? Ответы на эти вопросы ищем в просветительском проекте Департамента города Москвы по конкурентной политике «Субботние хроники: истории московских поставщиков».
Семейное дело купцов Сорокиных — классический пример того, как локальный производитель смог расширить свой бизнес и выйти на уровень всей страны. С конца XVII века Сорокины поставляли юфть (выделанную кожу) и свинцовые белила для производства бытовых изделий в крупные города России.
Особенно удачно их работа сложилась на рынке Москвы. В XIX — начале XX века на город приходилось больше половины всего объема производства Сорокиных.
Первые сведения о свинцово-белильном производстве купцов Сорокиных относятся к 1786 году. Основал семейное дело Семен Федорович Сорокин. Он поселился в Ярославле как торговый ремесленник около 1750-х, женившись на местной жительнице.
В 1778 году он уже стал купцом второй гильдии. У Сорокина было несколько лавок в Москве в торговом ряду, где продавались хозяйственные товары и бытовая химия: краски, клей, мыло, моющие средства. Накопленный капитал Семен Федорович вложил в собственное производство и прошел путь, традиционный для всех начинающих промышленников того времени.
Белильный завод было решено построить в Ярославле на берегу Волги — по соседству с кожевенными производствами. Выбор местоположения не был случайным, так как для изготовления свинцовых белил требовались отходы кожевенного производства — так называемая «отдубина». Ими обкладывали свинцовые «чушки» для окисления, а из окиси свинца делали краску. Свинцовые белила имели яркий цвет и были долговечными, краска пользовалась спросом. Побелка из мела такими качествами не обладала, была темной и нестойкой.
В 1791 году предприниматель расширил производство, выкупив долю одного из купцов в кожевенном заводе в Ярославле. Оставшуюся долю приобрел в 1800 году его сын Филипп Семенович Сорокин, когда вступил в наследство после смерти отца. В итоге семья обзавелась двумя полноценными производственными площадками, которые находились поблизости друг от друга.
Филипп Семенович стал крупным представителем деловых кругов Ярославля. Под его руководством оборотный капитал заводов достиг 25 тысяч рублей, а производство стало крупнейшим среди всех ярославских предприятий. К общему делу подключились сыновья коммерсанта — Николай и Иван. В 1820 году Филипп Семенович и его сыновья вступили во вторую купеческую гильдию. Состояние семьи росло. Большое значение имело то, что Сорокины использовали труд вольнонаемных рабочих, что повышало производительность.
Рынок сбыта сорокинской продукции расширялся. Готовые товары поставляли в Санкт-Петербург, Москву, Ригу и на российские ярмарки. Сорокины представляли свои белила на выставках. В 1837 году на выставке в Ярославле их продукция привлекла внимание доступной ценой — 12 рублей за пуд против почти 15 рублей у конкурентов, при этом не уступая по качеству. В 1843 году бизнесмены приняли участие во Всероссийской выставке в Москве — тогда выручка на производстве белил достигла 85 тысяч рублей в год.
Кроме белил и юфти Сорокины продавали сальные свечи, вели торговлю рогатым скотом и производили купорос, но к 1850-м годам остановились на конкретной специализации. Так как особенностью кожевенного производства являлась медленная оборачиваемость капитала, Николай и Иван полностью отказались от этого бизнеса и сосредоточились на высокодоходном свинцово-белильном предприятии. С этого времени свинцово-белильные заводы Сорокиных вышли в лидеры отрасли по всей Российской империи. Они выпускали как белила первого сорта для покраски стен, так и второго — их применяли для покрытия крыш, полов и для окраски в темные цвета.
В 60-х годах XIX века после смерти одного из братьев, Ивана Филипповича, произошло разделение семейного бизнеса между Николаем Филипповичем и его племянниками — Алексеем Ивановичем и Геннадием Ивановичем. Один из семейных заводов перешел в собственность Николая Филипповича и его сына Сергея, а вторым управляли племянники. На предприятиях в основном изготавливали белила второго сорта. Возможности сбыта продукции увеличивались с развитием волжского пароходства и железнодорожной сети в регионе.
Сорокины шли в ногу с развитием технологий — завод, которым управлял Сергей Николаевич, был оснащен станками для изготовления масляных красок, машинами для закупоривания банок и двумя керосиновыми двигателями импортного производства. На предприятии также имелся цех, где производили зеленую краску. В 1896 году численность рабочих на заводе Сергея Сорокина составила 109 человек, а сумма выработки — 142,2 тысячи рублей. Производство относилось к вредному, поэтому рабочий день длился только 4−8 часов, в то время как в других отраслях — по 12−14 часов.
Краски поставлялись почти по всей стране — в Москву, Поволжье, Закавказье, Закаспийский край и часть Сибири. После смерти Сергея Николаевича Сорокина в 1898 году свинцово-белильный завод перешел в собственность его сына Николая Сергеевича. Он возглавлял предприятие вплоть до 1917 года. Завод стал производственной базой для продукции разного профиля — от белил и красок до бытовой техники и строительных инструментов.
Сорокины представляли собой не только эффективных промышленников, но и активных в социальном плане предпринимателей. Члены семьи участвовали в выборах в Городскую думу Ярославля, служили в судах и занимались благотворительностью. Исторический опыт семейного дела купцов Сорокиных показывает, как за пять поколений, начав с полукустарного предприятия, удалось добиться впечатляющего коммерческого успеха и достичь всероссийской известности.