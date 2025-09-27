В Оренбурге пройдет кинофестиваль «Восток&Запад. Классика и Авангард»

XVIII Международный кинофестиваль «Восток& Запад. Классика и Авангард» пройдет с 3 по 9 октября в Оренбурге при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в администрации Саракташского района.
Гостей мероприятия ждет музыкально-драматический концерт Андрея Мерзликина «Жил такой парень». Также перед зрителями выступят Любовь Казарновская и солисты «Молодой оперы России». Помимо этого, состоится встреча с народной артисткой Ларисой Лужиной.
Кроме того, посетителям покажут ряд фильмов. Среди них — «Отель “Онегин”», «Звезды пахнут полынью», «Бесконечный апрель», «Ароматное сердце». Посмотреть расписание кинопоказов можно по ссылке, а узнать подробнее о фестивале — на портале «Культура Оренбуржья».
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.