Белорусские паралимпийцы восстановлены в правах на участие в соревнованиях

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Белорусский паралимпийский комитет. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МПК, а само решение было принято на Генассамблее организации, которая прошла 26−27 сентября 2025 года в Сеуле.
Аналогичное решение было принято и в отношении Паралимпийского комитета России.
Таким образом, белорусские спортсмены-паралимпийцы полностью восстановлены в своих правах и привилегиях как члены Международного паралимпийского комитета в соответствии с Уставом организации.
