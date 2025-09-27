Ричмонд
Белорусские паралимпийцы восстановлены в правах на участие в соревнованиях

Белорусских паралимпийцев восстановили в правах на участие в соревнованиях.

Источник: Комсомольская правда

Генеральная ассамблея Международного паралимпийского комитета (МПК) полностью восстановила в правах Белорусский паралимпийский комитет. Соответствующая информация размещена на официальном сайте МПК, а само решение было принято на Генассамблее организации, которая прошла 26−27 сентября 2025 года в Сеуле.

Аналогичное решение было принято и в отношении Паралимпийского комитета России.

Таким образом, белорусские спортсмены-паралимпийцы полностью восстановлены в своих правах и привилегиях как члены Международного паралимпийского комитета в соответствии с Уставом организации.

