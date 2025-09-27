Как Татарстан борется с нехваткой медицинских кадров

За последние два года количество вакансий увеличилось на 10%, а численность соискателей — на 19%. При этом найти квалифицированных специалистов сложно. Рост зарплат не успевает за потребностями отрасли: доходы врачей увеличились в 1,5 раза, среднего персонала — в 1,7 раза.