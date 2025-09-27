Как Татарстан борется с нехваткой медицинских кадров

В Татарстане, как и в России, остро стоит проблема дефицита медицинских работников, особенно среднего персонала. Врачи часто работают на нескольких ставках.
Минздрав республики рассматривает ужесточение правил поступления в ординатуру, включая переход на целевое обучение с обязательством отработать три года в государственных больницах. Выпускники, отказавшиеся от работы, должны будут вернуть средства и выплатить штраф.
По данным ведомства, благодаря совмещению должностей, укомплектованность кадрами достигает 95% среди врачей и 99% среди среднего персонала, но реально работающих специалистов меньше: около 70% врачей и 85% среднего персонала.
За последние два года количество вакансий увеличилось на 10%, а численность соискателей — на 19%. При этом найти квалифицированных специалистов сложно. Рост зарплат не успевает за потребностями отрасли: доходы врачей увеличились в 1,5 раза, среднего персонала — в 1,7 раза.
Сегодня в государственных учреждениях Татарстана открыто 1 621 вакансия, особенно востребованы педиатры, терапевты, анестезиологи и врачи скорой помощи, а также фельдшеры и палатные медсестры. Молодые специалисты сталкиваются с тяжелыми условиями работы.
Напомним, в Татарстане завершено строительство 47 фельдшерско-акушерских пунктов. Из общего количества 34 были возведены в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».