Против подозреваемой в обмане фанатов «Руки Вверх!» в Туле возбудили дело

Ранее стало известно, что подозреваемую задержали. После этого Волк уточняла, что, по предварительной информации, женщина не внесла на счет организаторов концерта «Руки Вверх!» деньги за билеты, которые были реализованы. Другую часть билетов она продала, но не внесла соответствующие отметки в базу данных. Подозреваемая забрала вырученные средства и использовала их в личных целях.