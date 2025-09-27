Ричмонд
Против подозреваемой в обмане фанатов «Руки Вверх!» в Туле возбудили дело

По делу об обмане граждан, купивших билеты на концерт в Туле, в полицию поданы 22 заявления.

Источник: Аргументы и факты

Следователи возбудили уголовное дело против женщины-кассира в Туле, которая подозревается в мошенничестве при продаже билетов на концерт российской группы «Руки Вверх!», сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее стало известно, что подозреваемую задержали. После этого Волк уточняла, что, по предварительной информации, женщина не внесла на счет организаторов концерта «Руки Вверх!» деньги за билеты, которые были реализованы. Другую часть билетов она продала, но не внесла соответствующие отметки в базу данных. Подозреваемая забрала вырученные средства и использовала их в личных целях.

«Следователями отдела полиции “Советский” УМВД России по городу Туле по 22 заявлениям граждан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации», — написала она в своём Telegram-канале.

Правоохранительные органы устанавливают сумму причиненного ущерба.

Ранее также сообщалось, что житель города Великие Луки в Псковской области потерял 19,5 тысяч рублей, покупая «билеты» на стендап-концерт. Мужчине в мессенджере написал неизвестный, который выдал себя за его подругу. Злоумышленник предложил жертве приобрести билеты на указанное мероприятие. Лишившийся денег мужчина обратился в полицию. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

