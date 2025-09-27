Ричмонд
Полицейские Новосибирска спасли жительницу Томской области от потери денег

Инцидент начался с добавления женщины в фейковый рабочий чат.

Источник: Freepik

В Новосибирске предотвратили передачу 1,5 миллиона рублей мошенникам жительницей Томской области.

Инцидент, по данным пресс-службы ГУ МВД по Новосибирской области, начался с добавления женщины в фейковый рабочий чат. Неизвестный разместил там ссылку, замаскированную под сервис для работы с документами.

Перейдя по ссылке, женщина столкнулась с массированной атакой звонков от лже-сотрудников правоохранительных органов. Злоумышленники убедили ее в угрозе для сбережений и необходимости срочного перевода на «безопасный» счет. Мошенники настояли на ее поездке в Новосибирск для совершения операции.

Обеспокоенные родственники обратились в полицию Томска, которая передала информацию коллегам в Новосибирске. Патрульные — лейтенант Тимур Чандашвили и старший сержант Алексей Карбеков — обнаружили автомобиль томички у торгового центра.

Полицейские остановили женщину возле банкомата и смогли доказать ей, что она стала жертвой обмана, предотвратив передачу крупной суммы злоумышленникам, добавили в МВД Новосибирской области.