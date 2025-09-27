Под Челябинском задержан бесправный водитель автобуса с пассажирами

Все произошло в Сосновском районе. Там сотрудники ДПС остановили автобус Ford Transit, за рулем был мужчина 1982 года рождения.
При проверке документов автоинспекторы установили, что он не имеет права управления, срок действия его водительского удостоверения истек 1 сентября 2025 года. В салоне автобуса находились 10 пассажиров. Направлялись с базы отдыха в Челябинск.
В отношении водителя составили административные материалы по части 1 статьи 12.7 и по статье 11.23 КоАП РФ.
«На место инцидента инспекторы ДПС вызвали другой автобус и пересадили в него всех пассажиров. Микроавтобус нарушителя был направлен на специализированную стоянку», — прокомментировали в областной ГАИ.
Сотрудники полиции отстранили водителя от управления транспортным средством.