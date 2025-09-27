Российские специалисты вывели полезный антиоксидант из косточки винограда

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Специалисты из России вывели из виноградной косточки и кожицы полезный антиоксидант «ресвератрол», благотворно влияющий на иммунитет и психическое состояние. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в интервью ТАСС.
Он отметил, что в вине содержится некоторые компоненты, которые способствуют улучшению здоровья.
«[Российский производитель игристых и тихих вин] “Абрау-Дюрсо” сейчас занимается продуктом, который называется “ресвератрол”. Это антиоксидант, который содержится в виноградной кожице и в косточке тоже. Мы сейчас проводим исследования в двух институтах, в Челябинске и в Новосибирске, по воздействию», — указал Титов.
По его словам, этот вид антиоксиданта оказывает положительное успокаивающее воздействие и «на 30% увеличивает эффективность борьбы с посттравматическими расстройствами».
«Кроме этого, повышает иммунитет. Противоожоговые сейчас свойства исследуем. И много разных таких потенциально положительных моментов», — добавил спецпредставитель президента РФ.
В связи с этим Титов подчеркнул, что российские специалисты активно развивают эту отрасль, поскольку она имеет большой потенциал.
«Сейчас мы собираемся делать несколько продуктов: воду с ресвератролом, косметику с ресвератролом, БАДы с ресвератролом», — конкретизировал он.
