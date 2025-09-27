В Московском зоопарке родились детеныши капибары

Пол новорожденных пока не известен, определить его удастся лишь спустя несколько месяцев. Малая опытная мать, это уже десятый и одиннадцатый ее малыши. Предыдущее пополнение произошло в феврале этого года.
Капибары — социальные животные, в Московском зоопарке они живут большой семьей. В нее входят родители: Малая и Кузьма, а также их потомство. Сейчас в группе живут две подросшие самки.
Первые несколько месяцев детеныши капибар обычно питаются материнским молоком, однако вместе с ним вскоре начинают пробовать и взрослую еду. Животные питаются сеном, зеленью, свежими овощами, специальными комбинированными кормами, а также в небольших количествах фруктами. У этих животных заботу о потомстве делят между собой все члены семейства.
Капибары — самые крупные в мире грызуны родом из Южной Америки. Их жизнь тесно связана с водой.
