В Хабаровске горел строящийся ЖК в переулке Облачном. По факту пожара начата проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры края.
Инцидент произошёл 27 сентября во время выполнения строительных работ. По предварительным данным, на стройплощадке вспыхнул утеплитель, после чего пламя стало распространяться на другие материалы. Образовался густой столб дыма, который был виден из различных районов города.
Рабочих с места пожара успели эвакуировать. Информации о пострадавших не поступало.
Причины возгорания сейчас выясняются. На месте работают специалисты, которые должны установить источник и обстоятельства ЧП.
Прокуратура Центрального района проверяет, соблюдались ли на объекте правила безопасности и охраны труда. Ход разбирательства находится на контроле правоохранительных органов.