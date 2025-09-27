Памятник герою-афганцу поврежден в Новосибирске: что известно о происшествии

Сообщается, что монумент, установленный в 1984 году в честь воина, погибшего при исполнении интернационального долга, пострадал в ходе работ, которые проводит бригада под руководством Айдара Толкочокова. Точные обстоятельства инцидента выясняются. Местные жители и ветеранские организации уже выразили свою обеспокоенность случившимся.