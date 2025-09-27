В Башкирии заработал новый мусоросортировочный комплекс

В Белебеевском районе запустили новый мусоросортировочный комплекс с мощностью обработки до 100 тысяч тонн отходов в год. Объём инвестиций в строительство комплекса составил более 200 млн рублей. Инвестор проекта: ООО «БелЭко», резидент ТОР «Белебей».
Инициатором строительства стал региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология Т». Директор компании Ильнур Шакиров рассказал Главе Башкортостана Радию Хабирову, что в комплексе установлено современное оборудование российской компании «Экомтех». Здесь будет создано более 50 новых рабочих мест.
В комплексе будут перерабатываться твердые коммунальные отходы из Альшеевского, Белебеевского, Бижбулякского, Давлекановского и Ермекеевского районов.
«Мы переходим на цивилизованную работу с мусором. Это большая история. Мы начали реформу в 2019 году, вводили тарифы. Люди удивлялись, но мы организовали работу по сбору и вывозу. В республике работают четыре региональных оператора. Оператор “Дюртюлимелиоводстрой” показал плохую работу и мы с ним через суды расстались. Сейчас всё нормально. Сейчас нужно увеличивать мусоросортировку. Такие комплексы эту задачу будут решать», — прокомментировал Радий Хабиров корреспонденту «Башинформа».
Открытие комплекса позволит минимизировать техногенную нагрузку на окружающую среду и снизить скорость заполнения полигона ТКО Белебея, что значительно увеличит срок его службы.
В рамках дальнейшей реализации инвестпроекта запланировано строительство участка биокомпостирования (производства техногрунта) к 2028 году.