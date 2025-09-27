В Башкирии заработал новый мусоросортировочный комплекс

«Мы переходим на цивилизованную работу с мусором. Это большая история. Мы начали реформу в 2019 году, вводили тарифы. Люди удивлялись, но мы организовали работу по сбору и вывозу. В республике работают четыре региональных оператора. Оператор “Дюртюлимелиоводстрой” показал плохую работу и мы с ним через суды расстались. Сейчас всё нормально. Сейчас нужно увеличивать мусоросортировку. Такие комплексы эту задачу будут решать», — прокомментировал Радий Хабиров корреспонденту «Башинформа».