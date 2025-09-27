В Беларуси с 15 октября будут по-новому определять размер вреда при ДТП

Стоимость транспортного средства, его частей и материалов, используемых при ремонте, стоимость работ определяется в национальной валюте Республики Беларусь. Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки.