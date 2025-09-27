В Беларуси с 15 октября будут по-новому определять размер вреда при ДТП

Приказом Белорусского бюро по транспортному страхованию от 12 сентября 2025 года № 37-од в новой редакции излагаются Правила определения размера вреда, причиненного транспортному средству в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП), для целей обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
Согласно документу, размер вреда будет определяться оценщиком страховщика (Белорусского бюро по транспортному страхованию) или исполнителем оценки. При этом учитываются повреждения транспортного средства, относящиеся к конкретному ДТП. Если по итогам осмотра разделить дефекты эксплуатации и повреждения, причиненные в результате ДТП, не представляется возможным, то проводится автотехническая экспертиза.
Оценщик, вычисляя размер вреда на дату оценки, исходит из расчета стоимости ремонта и (или) обесценения его частей в результате ДТП и расчета стоимости транспортного средства.
Стоимость транспортного средства, его частей и материалов, используемых при ремонте, стоимость работ определяется в национальной валюте Республики Беларусь. Иностранные валюты допустимы в расчетах с последующим перерасчетом их в национальную валюту по официальному курсу Нацбанка по отношению к этим валютам на дату оценки.
Положением в том числе установлены порядок определения размера вреда, сбора и анализа исходной информации для определения стоимости транспортного средства и размера вреда, проведения осмотра поврежденного транспортного средства, проведения идентификации транспортного средства, рассмотрения спорных ситуаций при определении размера вреда.
Также установлены требования к определению состояния поврежденного транспортного средства и его частей, пробега, срока эксплуатации и износа частей, стоимости материалов для ремонта и другое, фотосъемке поврежденного транспортного средства, выбору методов оценки стоимости.
Правовой акт принят в соответствии с Положением об обязательном страховании, утвержденным указом Президента Беларуси от 18 марта 2025 года № 108. Приказ вступает в силу с 15 октября 2025 года.