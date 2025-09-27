В Ростовской области обещают заморозки

Несмотря на то, что конец сентября в донской столице выдался теплым, в регионе в некоторых районах специалисты прогнозируют в ближайшее время заморозки. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Так, в эти выходные температура воздуха ночью в некоторых районах Дона будет от двух до семи градусов тепла, а утром могут «ударить» заморозки.