В Ростовской области обещают заморозки

В Ростовской области ночные температуры опустятся до нуля в ближайшие дни.

Источник: Комсомольская правда

Несмотря на то, что конец сентября в донской столице выдался теплым, в регионе в некоторых районах специалисты прогнозируют в ближайшее время заморозки. Об этом сообщили в областном ГУ МЧС. Так, в эти выходные температура воздуха ночью в некоторых районах Дона будет от двух до семи градусов тепла, а утром могут «ударить» заморозки.

— В воздухе и на поверхности почвы температура составит от 0 до минус одного градуса, — сказали в МЧС.

При этом днем столбик термометра будет повышаться до отметки +14 градусов. В эту субботу, 27 сентября, прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Порывы ветра составят от шести до 11 метров в секунду. Также спасатели добавили, что в некоторых районах Дона сохраняется высокая и чрезвычайно высокая пожароопасность.