Пермская мэрия объяснила установку камер видеонаблюдения в туалете школы

И сообщила, что устройство было демонтировано.

Источник: Комсомольская правда

Администрация Перми прокомментировала появление камеры видеонаблюдения в женском туалете школы № 120 Дзержинского района, информация о которой была опубликована в телеграмм-канале «ЧП Пермь».

Его анонимный подписчик сообщал о камере, расположенной возле входа в школьную уборную, и прикрепил фотографию устройства.

— Вспоминаем закон о нарушении права на частную жизнь. Хорошо, что еще в кабинках нет камер, — поиронизировал он.

За разъяснениями в мэрию обратился сайт perm.aif.ru, журналистам издания рассказали, что после публикации этих фото в школе была проведена проверка.

— В ходе проверки выяснилось, что камера находилась в зоне умывальников и не была направлена на кабинки. На сегодняшний день камера демонтирована, — сообщили в администрации Перми.

И также напомнили, что размещение камер в туалетах, включая зоны умывальников, категорически неприемлемо и нарушает нормы законодательства о защите прав граждан на частную жизнь.